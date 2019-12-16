محمد رمضان ينشر بوستر حفله الغنائي الأول في المغرب

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء أولى حفلاته الغنائية بمراكش في المغرب، بمشاركة نجوم الراب، 29 ديسمبر الجاري.
ونشر رمضان بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق بقوله: "29 ديسمبر، في مراكش".
يشارك في الحفل، ميتر جيمس بجانب محمد رمضان، إلى جانب 4 من نجوم أغاني الراب، وهم: "دادجو، لآرتيست، أمينوكس، الحر".
وكان الفنان محمد رمضان حصل على جائزة "الأغنية الأكثر شعبية"، في نيجيريا، عن أغنية "مافيا".
وانتهى محمد رمضان مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة مع ميتر جيمس، ومن المقرر إطلاقها خلال هذه الأيام.
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