إلغاء حفل خالد منيب الأول في الإسكندرية

القاهرة – لايف ستايل
أعلن الفنان الشاب خالد منيب، عن إلغاء حفله الغنائي الأول بالإسكندرية، نظرًا لعدم اكتمال الموافقات الأمنية للحفل.
وكتب منيب، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "بالرغم من الإقبال الجماهيري الكبير على حفل الفنان خالد منيب بالإسكندرية الذي كان مقررًا إقامته يوم ٢٠ ديسمبر القادم، تعتذر إدارة الحفل عن إقامة الحفل نظرًا لعدم استكمال مكان إقامة الحفل للأوراق المطلوبة لإتمام الموافقات الأمنية اللازمة، وتوعدكم بإقامة حفل آخر قريباً جداً".
وأضاف: "خالص الاعتذار أيضاً لكل من واجه أي صعوبات في حجز تذاكر الحفل والحصول عليها من شركة التذاكر، ويمكن لكل حاجزي التذاكر استرجاعها من أي فرع من منافذ بيع Ticketsmarche ".
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