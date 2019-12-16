نجلاء بدر توضح حقيقة خلافها مع دينا الشربيني

أجابت الفنانة نجلاء بدر، أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" على سؤال حول سر غضب زميلتها دينا الشربيني منها.

وقالت نجلاء: "ليه دينا تغضب مني، هو أنا اتصورت مع عمرو دياب".

وأكملت نجلاء بدر، حديثها: "أعشق المطرب عمرو دياب، وانتظر دائمًا حفلاته، وزوجي يسرع في حجز الحفلات الخاصة به أينما كانت".

وأوضحت نجلاء بدر: "ليس هناك خلاف بيني وبين دينا، هي إحدى الممثلات اللاتي تجمعني بها صداقة قوية".

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