نعى الفنان محمد فؤاد، المخرج ياسر زايد، مخرج مسلسله"الضاهر" الذي يعرض حاليًا، على قناة الحياة.
ونشر فؤاد صورة لزايد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".
وكتب فؤاد في تعليقه على الصورة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، ننعي ببالغ الحزن وفاة الأخ و الصديق الغالي المخرج ياسر زايد، تغمده الله برحمته و أسكنه فسيح جناته".
وتوفي منذ قليل المخرج الكبير ياسر زايد عن عمر ناهز الثمانية والأربعين، وستشيع جنازته غدا من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء يوم الأربعاء من مسجد الرحمن الرحيم.
قد يهمك ايضاً:
تعرف على حقيقة مرض الفنان محمد فؤاد حقيقة أم دعاية
فؤاد يدخل إلى المستشفى ووضعه في انتظار تقرير الأطباء
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فؤاد ينعي مخرج مسلسله "الضاهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.