محمد فؤاد ينعي مخرج مسلسله "الضاهر"

نعى الفنان محمد فؤاد، المخرج ياسر زايد، مخرج مسلسله"الضاهر" الذي يعرض حاليًا، على قناة الحياة.

ونشر فؤاد صورة لزايد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتب فؤاد في تعليقه على الصورة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، ننعي ببالغ الحزن وفاة الأخ و الصديق الغالي المخرج ياسر زايد، تغمده الله برحمته و أسكنه فسيح جناته".

وتوفي منذ قليل المخرج الكبير ياسر زايد عن عمر ناهز الثمانية والأربعين، وستشيع جنازته غدا من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء يوم الأربعاء من مسجد الرحمن الرحيم.

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