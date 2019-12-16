ترشيحات جمعية سياتل لنقاد السينما لأفضل أعمال 2019

اعلنت "جمعية سياتل لنقاد السينما" عن الأعمال المرشحة لجوائز العام وجاءت ال ترشيحات كالتالى:

‏- الجوكر "Joker" ‏- ريد "Us" ‏- الفستان الأحمر من فيلم "In Fabric" ‏- روز ذا هات "Doctor Sleep" ‏- راسل بوفالينو "The Irishman"

أفضل "مؤثرات بصرية" في السنة: ‎-AD ASTRA ‎-ALITA: BATTLE ANGEL ‎-AVENGERS: ENDGAME ‎-THE IRISHMAN ‎-1917

أفضل "الانتاج التصميمي" في السنة: ‎- THE IRISHMAN ‎- LITTLE WOMEN ‎- ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD ‎- PARASITE ‎- 1917

المرشحين لأفضل "تصميم الأزياء" في السنة: ‎- DOLEMITE IS MY NAME ‎- DOWNTON ABBEY ‎- LITTLE WOMEN ‎- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD ‎- ROCKETMAN

المرشحين لأفضل "تصوير سينمائي" في السنة: ‏- جارين بلاشكي عن "THE LIGHTHOUSE" ‏- روجر ديكنز عن "1917" ‏- روبيرت ريتشاردسون عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD" ‏- هونغ جيونج بيو عن "PARASITE" ‏- كلير ماثون عن "PORTRAIT OF A LADY ON FIRE"

المرشحين لأفضل "موسيقى أصلية" في السنة: ‏- توماس نيومان عن "1917" ‏- هيلدر غوناردوتير عن "JOKER" ‏- دانييل لوباتين عن "UNCUT GEMS" ‏- مايكل أبيلس عن "US" ‏- ايميل ميسري عن "THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO"

المرشحين لأفضل "فيلم غير ناطق بالأنجليزية: ‏- THE FAREWELL ‏- MONOS ‏- PAIN & GLORY ‏- PARASITE ‏- PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

المرشحين لأفضل "سيناريو أصلي": ‎- THE FAREWELL ‎- THE IRISHMAN ‎- KNIVES OUT ‎- MARRIAGE STORY ‎- PARASITE

المرشحين لأفضل "ممثل مساعد": ‏-- ويليم دافو عن "THE LIGHTHOUSE" ‏- سونغ كانغ هو عن "PARASITE" ‏- جو بيشي عن "THE IRISHMAN" Advertisements ‏- براد بيت عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD" ‏- توم هانكس عن "A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD"

المرشحات لأفضل "ممثلة في دور مساعد" في السنة: ‏- لورا ديرن عن "MARRIAGE STORY" ‏- جينيفر لوبيز عن "HUSTLERS" ‏- فلورنسا بوغ عن "LITTLE WOMEN" ‏- تايلور راسيل عن "WAVES" ‏Zhao Shuzhen عن THE FAREWELL

المرشحين لأفضل "ممثل بدور رئيسي" في السنة: ‏- أنتونيو بانديراس عن "PAIN AND GLORY" ‏- روبرت دي نيرو عن "THE IRISHMAN" ‏- آدم درايفر عن "MARRIAGE STORY" ‏- خواكين فينيكس عن "JOKER" ‏- آدم ساندلر عن "UNCUT GEMS"

المرشحات لأفضل "ممثلة بدور رئيسي" في السنة: ‏- أوكوافينا عن "THE FAREWELL" ‏ - سكارليت جوهانسون عن "MARRIAGE STORY" ‏- لوبيتا نيونغو عن "US" ‏- سيرشا رونان عن "LITTLE WOMEN" ‏- رينيه زيلويغر عن "JUDY"

المرشحين لجائزة "افضل مخرج": ‏- روبرت ايغرز عن "THE LIGHTHOUSE" ‏- جريتا جيروج عن "LITTLE WOMEN" ‏- بونغ جون هو عن "PARASITE" ‏- الأخوان سافدي عن "UNCUT GEMS" ‏- مارتن سكورسيزي عن "THE IRISHMAN"

‎المرشحين لأفضل "فيلم" في السنة: ‎- THE LIGHTHOUSE ‎- 1917 ‎- THE FAREWELL ‎- FORD V FERRARI ‎- THE IRISHMAN ‎- LITTLE WOMEN ‎- MARRIAGE STORY ‎- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD ‎- PARASITE ‎- UNCUT GEMS

المرشحين لأفضل فيلم "وثائقي": ‎- AMERICAN FACTORY ‎- APOLLO 11 ‎- FOR SAMA ‎- FYRE ‎- HONEYLAND

‎المرشحين لأفضل فيلم "انيميشين": ‎- FROZEN II ‎- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD ‎- I LOST MY BODY ‎- MISSING LINK ‎- TOY STORY 4 قد يهمك أيضا: فيلم "الجوكر" يقف على أعتاب كسر حاجز "إيرادات مليار دولار" للمرة الأولى فيلم الـ "جوكر" وغياب عدوه اللدود "باتمان" في ثنائية الخير والشر

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