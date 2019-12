ترشيحات جمعية سياتل لنقاد السينما لأفضل أعمال 2019

اعلنت "جمعية سياتل لنقاد السينما" عن الأعمال المرشحة لجوائز العام وجاءت ال ترشيحات كالتالى:



‏- الجوكر "Joker"

‏- ريد "Us"

‏- الفستان الأحمر من فيلم "In Fabric"

‏- روز ذا هات "Doctor Sleep"

‏- راسل بوفالينو "The Irishman"



أفضل "مؤثرات بصرية" في السنة:

‎-AD ASTRA

‎-ALITA: BATTLE ANGEL

‎-AVENGERS: ENDGAME

‎-THE IRISHMAN

‎-1917



أفضل "الانتاج التصميمي" في السنة:

‎- THE IRISHMAN

‎- LITTLE WOMEN

‎- ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

‎- PARASITE

‎- 1917



المرشحين لأفضل "تصميم الأزياء" في السنة:

‎- DOLEMITE IS MY NAME

‎- DOWNTON ABBEY

‎- LITTLE WOMEN

‎- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD

‎- ROCKETMAN



المرشحين لأفضل "تصوير سينمائي" في السنة:

‏- جارين بلاشكي عن "THE LIGHTHOUSE"

‏- روجر ديكنز عن "1917"

‏- روبيرت ريتشاردسون عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"

‏- هونغ جيونج بيو عن "PARASITE"

‏- كلير ماثون عن "PORTRAIT OF A LADY ON FIRE"



المرشحين لأفضل "موسيقى أصلية" في السنة:

‏- توماس نيومان عن "1917"

‏- هيلدر غوناردوتير عن "JOKER"

‏- دانييل لوباتين عن "UNCUT GEMS"

‏- مايكل أبيلس عن "US"

‏- ايميل ميسري عن "THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO"



المرشحين لأفضل "فيلم غير ناطق بالأنجليزية:

‏- THE FAREWELL

‏- MONOS

‏- PAIN & GLORY

‏- PARASITE

‏- PORTRAIT OF A LADY ON FIRE



المرشحين لأفضل "سيناريو أصلي":

‎- THE FAREWELL

‎- THE IRISHMAN

‎- KNIVES OUT

‎- MARRIAGE STORY

‎- PARASITE



المرشحين لأفضل "ممثل مساعد":

‏-- ويليم دافو عن "THE LIGHTHOUSE"

‏- سونغ كانغ هو عن "PARASITE"

‏- جو بيشي عن "THE IRISHMAN"

‏- براد بيت عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"

‏- توم هانكس عن "A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD"



المرشحات لأفضل "ممثلة في دور مساعد" في السنة:

‏- لورا ديرن عن "MARRIAGE STORY"

‏- جينيفر لوبيز عن "HUSTLERS"

‏- فلورنسا بوغ عن "LITTLE WOMEN"

‏- تايلور راسيل عن "WAVES"

‏Zhao Shuzhen عن THE FAREWELL



المرشحين لأفضل "ممثل بدور رئيسي" في السنة:

‏- أنتونيو بانديراس عن "PAIN AND GLORY"

‏- روبرت دي نيرو عن "THE IRISHMAN"

‏- آدم درايفر عن "MARRIAGE STORY"

‏- خواكين فينيكس عن "JOKER"

‏- آدم ساندلر عن "UNCUT GEMS"



المرشحات لأفضل "ممثلة بدور رئيسي" في السنة:

‏- أوكوافينا عن "THE FAREWELL"

‏ - سكارليت جوهانسون عن "MARRIAGE STORY"

‏- لوبيتا نيونغو عن "US"

‏- سيرشا رونان عن "LITTLE WOMEN"

‏- رينيه زيلويغر عن "JUDY"



المرشحين لجائزة "افضل مخرج":

‏- روبرت ايغرز عن "THE LIGHTHOUSE"

‏- جريتا جيروج عن "LITTLE WOMEN"

‏- بونغ جون هو عن "PARASITE"

‏- الأخوان سافدي عن "UNCUT GEMS"

‏- مارتن سكورسيزي عن "THE IRISHMAN"



‎المرشحين لأفضل "فيلم" في السنة:

‎- THE LIGHTHOUSE

‎- 1917

‎- THE FAREWELL

‎- FORD V FERRARI

‎- THE IRISHMAN

‎- LITTLE WOMEN

‎- MARRIAGE STORY

‎- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD

‎- PARASITE

‎- UNCUT GEMS



المرشحين لأفضل فيلم "وثائقي":

‎- AMERICAN FACTORY

‎- APOLLO 11

‎- FOR SAMA

‎- FYRE

‎- HONEYLAND



‎المرشحين لأفضل فيلم "انيميشين":

‎- FROZEN II

‎- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

‎- I LOST MY BODY

‎- MISSING LINK

‎- TOY STORY 4

