فتح الله والشافعي وعبد المنعم يحكمون جائزة عصام السيد بشرم الشيخ للمسرح

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في نسخته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ثلاثة من المسرحيين أصحاب الخبرات والتجارب المميزة في المسرح المصري لتحكيم جائزة عصام السيد، تتشكل اللجنة من الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم، والمخرج الشاب الدكتور محمد الشافعي.

وقد بدأت اللجنة عملها بمجرد فتح باب التقدم لتلك المسابقة في نسختها الثانية التي من أهم أهدافها تشجيع حركة المسرح الشبابي ودعم المخرجين أصحاب التجارب الأولي ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين، والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية " شمالا وجنوبا – شرقا وغربا " والمسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحي، على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الاولى إن كان محترفا، وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35) سنة فى شهر أبريل 2020، وأن يكون المخرج مصرى الجنسية وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة، وألا يكون منقولا من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتي تحمل هما وتقبل جميع الأعمال سواء كانت إنتاجا مستقلا أو جامعيا أو إنتاجا حكوميا أو أي جهة وبقية شروط المسابقة أعلن عنها من قبل ومطروحة على الصفحة الرسمية للمهرجان بالفيس بوك وعلى الموقع الرسمي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ إلي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.

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