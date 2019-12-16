إليسا تعلن شفائها نهائيا من السرطان

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، شفائها نهائيا من مرض سرطان الثدي، الذى كان أصابها مع بداية العام الماضي.
شاركت إليسا، جمهورها الخبر، خلال حفلها المقام بجامعة مصر، الذى تحييه، مساء أمس.
وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددًا من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "إلى كل اللى بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".
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