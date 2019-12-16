القاهرة - لايف ستايل
نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، تويتة على موقع التغريدات القصيرة تويتر حول انتقال اللاعب محمود كهربا إلى القلعة الحمراء، والذى أثار جدلا كبيرا.
وكتبت ياسمين قائلة: أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعة اعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء.
وأضافت: أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاءا كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر.
لترد ايتن عامر عليها قائلة: المفروض كده أن ده أفيه والناس تضحك وكدة ؟
وحاولت ياسمين الخطيب تدارك الموقف فتقول: وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلًا وروحًا.. الالشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أي إهانة.
قد يهمك أيضا:
ياسمين الخطيب تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل
ياسمين الخطيب تعلن خطوبتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي
كانت هذه تفاصيل خبر خناقة بين آيتن عامر وياسمين الخطيب بسبب نجم الأهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.