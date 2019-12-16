الفنانة رنا سماحة تحيي حفل رأس السنة في دهب

تستعد الفنانة الشابة رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة ، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دهب يوم 30
ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الأعمار.
ومن ناحية أخرى طرحت "سماحة" أحدث أعمالها بعنوان "اميرة الحب" والتي حققت 2 مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب.
أغنية "أميرة الحب" من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع موسيقي سوات ايدوغان وإخراج عادل سرحان.
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