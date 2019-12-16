وفاء عامر تتجاهل سخرية ياسمين الخطيب وتترك الأمر لشقيقتها

أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تعليقها الساخر على انتقال لاعب نادي الزمالك السابق محمود كهربا إلى النادي الأهلي، واستخدامها اسم الفنانة وفاء عامر.

وتسبب هذا التعليق فى غضب الفنانة آيتن عامر، التى ردت على ياسمين الخطيب فى منشور لها عبر موقع التغريدات “تويتر” قائلة لها “والمفروض كده إن ده إفيه والناس تضحك وكده”.

وتجاهلت الفنانة وفاء عامر تعليق الكاتبة ياسمين الخطيب، إذ يبدو أنها تركت الأمر لشقيقتها آيتن لترد أمام الجمهور على منشور الكاتبة، التى سخرت من اسمها.

وكانت الكاتبة ياسمين الخطيب كتبت عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة “أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل، لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء”.

Advertisements

أضافت: “وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد، أن يكنّ له وفاءً كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف. أما ما فعله (محمود) كهربا فهو وفاء عامر”.

قد يهمك ايضاً:

عامر تعلق على مقارنتها بالنجمة نبيلة عبيد وتؤكد أنها تعلمت منها الكثير

وفاء عامر تتعرَّض لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي