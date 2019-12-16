نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية بحضور الآلاف

أحيت مساء أمس النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم محمود العسيلي واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية وذلك على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

وبدأت أولى فقرات الحفل مع الدي جي العالمي خالد حسين وسط تفاعل الحضور علي العديد من أشهر التراكات العربية.

ثم صعد النجم محمود العسيلي الي مسرح الحفل وسط تفاعل الحضور وقام بغناء العديد من اشهر اغانيه ومنها “يا ناس”و”انا مش مضمون” و”حلم بعيد” و”في حته تانيه” وغيرهم العديد وسط اجواء من الرقص وتفاعل الجمهور وظهر الحفل في شكل مبهر من تنظيم هاي ويف احمد غانم ومحمد غانم .

وكان ختام الحفل مع صعود النجمه اللبنانيه نانسي عجرم الي مسرح الحفل علي أغنيه بدنا نولع الجو سط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين اغانيها ثم قامت بتقديم وصله غنائيه رائعه لاكثر من ساعه بالعديد من اشهر اغانيها ومنها “اخاصمك اه” و”اه ونص” و” مين ده ال نسيك” و “ما تيجي هنا” و “احساس جديد” و “يا بنات” وغيرهم العديد وسط اجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور وقامت “نانسي” في نهايه الحفل بشكر القائمين علي اقامه الحفل وتنظيمه خصوصا انه لصالح جهه خيريه كما انها تعتبر نفسها من الجمهور المصري .

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