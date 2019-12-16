طرح ثاني أجزاء "Shazam" في أبريل 2022

حددت استديوهات "وارنر بروس" الأول من أبريل 2022، موعدًا لطرح ثاني أجزاء فيلم الأكشن والفانتازيا "Shazam" للنجم زكاري ليفي.

تدور الأحداث حول (بيلي باتسون) شاب يجد نفسه مالكًا لقوة الساحر شازام القادرة على محاربة قوى الشر، فمع حكمة (سليمان)، قوة (هرقل)، قدرة (أطلس) على التحمل، قوة (زيوس)، شجاعة (أخيل)، وسرعة الزئبق؛ يصبح بيلي هو كابتن (مارفل) العجيب. الفيلم بطولة: زكاري ليفي، مارك سترونج، روز باتلر، آدم برودي، وﺇﺧﺮاﺝ ديفيد إف. ساندبرج.

يُشار إلى أن الجزء الأول من فيلم "Shazam" صدر مطلع أبريل الماضي وتخطت إيراداته حاجز 363 بشباك التذاكر العالمي، فيما تستعد "وارنر بروس" لطرح الجزء الثاني من فيلم المغامرة والفانتازيا المنتظر "Wonder Woman" في يونيو 2020 ضمن خطتها لعالم "DC" السينمائي الممتد.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

فيلم "فروزن2" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية

فيلم الـ "جوكر" وغياب عدوه اللدود "باتمان" في ثنائية الخير والشر