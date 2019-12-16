القاهرة - لايف ستايل
حددت استديوهات "وارنر بروس" الأول من أبريل 2022، موعدًا لطرح ثاني أجزاء فيلم الأكشن والفانتازيا "Shazam" للنجم زكاري ليفي.
تدور الأحداث حول (بيلي باتسون) شاب يجد نفسه مالكًا لقوة الساحر شازام القادرة على محاربة قوى الشر، فمع حكمة (سليمان)، قوة (هرقل)، قدرة (أطلس) على التحمل، قوة (زيوس)، شجاعة (أخيل)، وسرعة الزئبق؛ يصبح بيلي هو كابتن (مارفل) العجيب. الفيلم بطولة: زكاري ليفي، مارك سترونج، روز باتلر، آدم برودي، وﺇﺧﺮاﺝ ديفيد إف. ساندبرج.
يُشار إلى أن الجزء الأول من فيلم "Shazam" صدر مطلع أبريل الماضي وتخطت إيراداته حاجز 363 بشباك التذاكر العالمي، فيما تستعد "وارنر بروس" لطرح الجزء الثاني من فيلم المغامرة والفانتازيا المنتظر "Wonder Woman" في يونيو 2020 ضمن خطتها لعالم "DC" السينمائي الممتد.
قد يهمك ايضاً:
فيلم "فروزن2" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية
فيلم الـ "جوكر" وغياب عدوه اللدود "باتمان" في ثنائية الخير والشر
كانت هذه تفاصيل خبر طرح ثاني أجزاء "Shazam" في أبريل 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.