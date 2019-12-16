جمعية "محبي الأطرش" تحتفل بالذكرى الثانية لرحيل "شادية"

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالذكرى الثانية لرحيل الفنانة الكبيرة “شادية”، بالتعاون مع أسرتها، وذلك فى الثامنة من مساء الاثنين 16 ديسمبر الجارى بفندق سفنكس.

بحضور عدد من أسرة الفنانة شادية، منهم ابنة شقيقها الفنانة التشكيلية ناهد شاكر، والفنانة إيمان عاطف حفيدة الفنانة شادية، كما يشهد الحفل كوكبة من الفنانين منهم “سيف عبد رحمن، قيس عبد الفتاح، محمد صالح، مصطفي الدمرداش”.

يتحدث الفنان عادل السيد خلال الحفل، عن أهم المواقف الفنية بين فريد الأطرش وشادية، وخاصة أثناء تصوير فيلم “ودعت حبك” وفيلم “أنت حبيبي”، كما يتغنى كوكبة من المطربى الأوبرا بباقة من أغانى الفنانة الشادية والموسيقار فريد الأطرش، ويلقى مجموعة من الشعراء أحدث قصائدهم .

يذكر أن الرصيد الفنى للفنانة شادية، فى السينما قد تجاوز 110 فيلما، كان أولهم فيلم “أزهار وأشواك” عام47، ومن أشهر وأهم أفلامها “المرأة المجهولة، الزوجة 13، اللص والكلاب، شئ من الخوف، نص ساعة جواز، ميرامار، نحن لا نزرع الشوك، الشك ياحبيبي، لا تسألني من انا” وفي المسرح “رياوسكينة”، وفي الإذاعية 6 مسلسلات منها “صابرين، سنة أولي حب،نحن لا نزرع الشوك، الشك ياحبيبي”، ولها أكثر من 500 أغنية عاطفية ووطنية ودينية منها “مصر اليوم في عيد، ادخلوها آمنين، ياحبيبتي يامصر”، ورحلت عن عالمنا فى 28 نوفمبر 2017

Advertisements

قد يهمك أيضاً :

إهداء قصيدة من ألحان محمد رحيم إلى روح الفنانة شادية

"لايف ستايل" يكشّف أهم المحطات الفنية في حياة الراحلة شادية