أحمد عز يذهب إلى الرياض لعرض "علاء الدين"

سافر الفنان أحمد عز، أمس الأحد، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لإجراء البروفات اللازمة هناك قبل انطلاق عرضه المسرحي "علاء الدين" لأول مرة ضمن موسم الرياض وذلك يوم 23 ديسمبر الجاري.

ويعد العرض نسخة من فيلم الأنيميشن "علاء الدين" المأخوذ من "فورمات ديزني"، وكانت الشركة المنتجة لمسرح "كايرو شو" طرحت الـ"بوستر" الرسمي له، وظهر صناع العمل في ملابس الشخصيات التي يقدمونها خلال الأحداث.

يتناول العمل قصة الحب الشهيرة بين "علاء الدين" والأميرة "ياسمين"، في إطار من الكوميديا والخيال العلمي، بالإضافة إلى الرومانسية بطريقة استعراضية غنائية.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد عز يستعد لـ"رمضان 2020" مع تامر مرسي

نجوم السينما يغيبون عن مهرجان القاهرة