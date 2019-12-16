نقيب الموسيقيين يهنئ محمد طارق لفوزه بجائزة "منشد الشارقة"

هنأ نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، المنشد الشاب محمد طارق، لفوزه بالجائزة الأولى للإنشاد في مسابقة الشارقة الدولية، التي أقيمت في الإمارات، وضمت منشدين من كافة أنحاء العالم، وحضرتها الفنانة نادية مصطفى، عضو المجلس، معربين عن سعادتهم الكبيرة به.

وأكدت النقابة أن الإنشاد الديني يعتبر واحدا من روافد الغناء المصري المهمة، وهو من شُعب النقابة.

يعتبر محمد طارق واحدا من أهم المنشدين الشباب الموجودين على الساحة، لما يمتلكه من خبرة كبيرة ولغات عدة، فهو ينشد بعديد من اللغات منها الإنجليزية، الإندونيسية، الأردية، وله رصيد من الخبرات في عدد من الحفلات بمصر، الأردن، والمغرب، إندونيسيا، جنوب إفريقيا، موريتانيا، وباكستان.

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