ميريام فارس تُطلِق وسم التحدي لمحبيها في السعودية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس تحدياً خاصاً لمحبيها في المملكة العربية السعودية معلنة عن فرصة لأحد المعجبين بمرافقتها في كواليس الحفل ليكون شاهداً على تحضيراتها قبل وأثناء الصعود إلى المسرح خلال الحفل الذي ستحييه ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل على مسرح فنان العرب محمد عبده. وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" تحدّثت فيه عن الشرط الذي يخوّلهم الربح للمشاركة معها.

وطلبت أن يغني المشتركون أغنية "حبيبي سعودي " ويرفقوا الفيديو بالوسم #ميريام_فارس_في_السعودية على أن تختار هي الفائز من أصحاب المقاطع المشاركة.

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