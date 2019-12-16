شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم يسرا وآسر ياسين "صاحب المقام" فى دور العرض 21 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم النجمة يسرا الجديد "صاحب المقام" على يوم 21 يناير المقبل، لطرحه بجميع دور العرض السينمائية، بعد الانتهاء من تصويره الذى استغرق أكثر من 7 أشهر، حيث احتفل أبطال الفيلم الشهر الماضى بتصوير آخر يوم.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012،

يسرا تجسد شخصية جديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه فى مشكلة كبيرة، ويبدأ مخرج العمل ماندو العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لعرضه فى السينمات.