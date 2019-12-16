شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين عرض.. فيلم Knives Out يحقق 133 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Knives Out إلى 133 مليون و 644 أف دولار أمريكى، حيث طرح العمل في 27 نوفمبر الماضى، وطرح في 3391 دور عرض أمريكية.

وأنقسمت إيرادات الفيلم إلى 72 مليون و 327 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 61 مليون و 316 ألف دولار حول العالم، ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 40 مليون دولار أمريكى.

فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار الجريمة والدراما والكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثور على روائى الجريمة المشهور هارلان ثرومبى ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

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فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".