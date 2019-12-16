شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تعتذر عن المشاركة فى "البيت الكبير 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة لقاء سويدان، عن المشاركة فى الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، المقرر انطلاق تصويره قريبا، بعد انتهاء المخرج محمد النقلى من تحضيراته ووضع الخطوط العريضة للأحداث.

ويعمل المخرج محمد النقلى على التحضيرات الخاصة بالجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بعد 4 أشهر من التوقف، حيث بدأ صناعه فى جلسات العمل بعد عيد الأضحى الماضي مباشرة.

ويعمل النقلى على اختيار الفنانين الذين يقدمون الشخصيات الجديدة فى أحداث الجزء الثالث مع مراجعة السيناريو ووضع الخطوط العريضة للأحداث، وذلك تمهيداً لبد التصوير أواخر العام الجاري لعرضه قبل شهر رمضان المقبل.

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ويشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.