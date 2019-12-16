شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تطلق تحديا والفائز يرافقها فى حفل موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس تحديا جديدا لجمهورها قبل إحياء حفلها الغنائى فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، المقرر له بعد غد الأربعاء، ويشاركها فى الحفل النجم سعد لمجرد.

ونشرت ميريام فارس فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات بأن من يريد الحضور معها فى كواليس حفلها فى موسم الرياض، ومرافقتها فى من قبل صعودى المسرح وحتى صعودها، أن يغنى "حبيبى سعودى"، ويستخدم هاشتاج "ميريام فارس فى السعودية".

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يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.