شكرا لقرائتكم خبر عن «البس البندانة وروح يا وحش».. هكذا روج تركى آل الشيخ لحفلة "ميدل بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لحفل الـ "ميدل بيست"، والذى أطلقه الشيخ .

فبعد أن نشر المستشار تركى آل الشيخ، مجموعة من الفيديوهات، للنجوم المصريين، الذين حرصوا على حضور الحفل، ومن أبرزهم أحمد السقا ومحمد هنيدى ومحمد حماقى وأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأمير كرارة، عاد الشيخ، ليروج للحفل من خلال هاشتاج "البس البندانة"، و"روح يا وحش".

وظهر تركى آل الشيخ فى فيديو نشره عبر حسابه، أثنا وقوفه بجوار "تمثال"، يرتدى "البندانة"، وشخص آخر ، وعلق عليه "رايح والبندانة جاهزة .. وهادا جوميز لا بس البندانة "، ثم ظهر كيف يرتدى الحضور البندانة خلال الحفل، ثم قال "البس البندانة وروح يا وحش"

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ومن بين النجوم الذين أعلنوا عن مشاركتهم حتى الان كل من أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد حلمى ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وأكرم حسنى وعمرو يوسف ودينا الشربينى وهشام ماجد.

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.