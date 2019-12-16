شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: جارى التحضير لأقوى حفلة فى المغرب مع مترى جيمس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، احياءه لحفل غنائى بالمغرب، بمشاركة المطرب الفرنسى مترى جيمس، وذلك بعد نجاحه خلال الفترة الماضية، فى احياءه أكثر من حفل غنائى كبير سواء فى مصر أو المملكة العربية السعودية أو المغرب، وأيضا بعد نجاحه خلال العام الجارى فى اطلاق أكثر من 10 أغانى وجميعها لاقت نجاحا كبيرا.

محمد رمضان، نشر فيديو عبر حسابه على انستجرام، مع المطرب الفرنسى مترى جيمس، وعلق على الفيديو قائلا:"جاري التحضير لأقوى حفلة في المغرب مع متري جيمس ونجوم المغرب"

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يذكر أن رمضان يستعد حاليا لمسلسل جديد لرمضان المقبل يحمل اسم "البرنس"، فى ثالث تعاون له مع المخرج محمد سامى حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قررالثنائى تكرارالتجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.