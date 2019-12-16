شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن بعد انطلاق تصوير "الخطة العامية": بحضرلكم مفاجأة جامدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق قبل عدة أيام تصوير فيلم "الخطة العامية" لعلى ربيع وعمرو عبد الجليل، ومحمد عبد الرحمن، والنجمة غادة عادل، فى الديكور الخاص بالعمل الذى يقوم بمعاينته المخرج معتز التونى، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

محمد عبد الرحمن نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، مع كل من معتز التونى، وعلى ربيع وغادة عادل، وعلق عليها قائلا: "الخطة العامية.. بحضرلكم مفاجأة جامدة بإذن الله هتعجبكم".



محمد عبد الرحمن على انستجرام

وقدم محمد عبد الرحمن خلال الموسم الرمضانى الماضى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فتحى وهنا الزاهد، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن آخر أعمال على ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وهو من تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحى، وشريف يسرى، وإخراج وائل إحسان، وشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفى، وملك قورة، وطارق عبدالعزيز، وولاء الشريف، ووليد فواز، وحنان سليمان.