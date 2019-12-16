شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى الناس" و "فوضت أمري".. أبرز أغانى محمد محيى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقي محمد العشي، أنه يتعاون مع المطرب محمد محيي في ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فى 5 أغنيات، مشيرا إلى أن الأغنية الأولى تحمل اسم" سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، أما الأغنية الثانية " أحلى الناس" من كلمات عنتر هلال، وألحان إيهاب عبد الواحد، أما الأغنية الثالثة بعنوان "هربت"، من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن.



محمد محيى ومحمد العشي وهانى رجب ومديح محسن

وأضاف العشي لـ"الخليج 365" أن الأغنية الرابعة " فوضت امري" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، والأغنية الخامسة "حاجة غريبة" من كلمات رومانيا، وألحان محمد محيى، مشيراً إلى أن الأغاني تحمل طابعا جديدا غير أعماله السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور متمنيا أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور محيي.

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محمد محيى ومحمد العشي

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.