شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين أول ضيوف الشرف بمسلسل "الاختيار" أمام أمير كرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم آسر ياسين عدة مشاهد خلال أحداث مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يشارك آسر ياسين كضيف شرف خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

ويصور فريق العمل حالياً عدة مشاهد فى "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، خاصة أن المسلسل يضم العديد من مواقع التصوير سيتم التصوير فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مسلسل "الاختيار" يعد من أقوى مسلسلات الموسم الدرامى المقبل، ومن المقرر أن يضم العمل عددا كبيرا من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.