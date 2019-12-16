نادين نسيب نجيم تعترف: "اتظلمت واتقهرت.. وهذه خلاصة تجربتي في الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

اعترفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أنها تعرضت في حياتها للظلم والقهر والجرح.

وكتبت نادين، عبر حسابها على"إنستجرام"، قائلة: "من بعد سنين من العمل والتعاطي مع الناس، ومن بعد خبرتي المتواضعة بالحياة.. بقدر أقول إني انخذلت ببعض الأوقات، انظلمت، انقهرت، انجرحت، وكمان غلطت يمكن مع غيري، ويمكن مع حالي، بس اتعلمت ونضجت ونجحت".

وتابعت: "بوقتها كنت أزعل واسكت لأني ما بحب السلبيات، ولا بحب أحكي بالسلبيات، كنت أفضل أحصر كل شئ جوايا، بس كان هذا الشئ يضايقني كتير، ومع الوقت والسنين اتعلمت أحصّن حالي وما عاد أخلي شئ يأثر فيا أو يكسرني".

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واستكملت: "صرت أعرف أميّز بين النقد والتجريح..صرت أعرف أميز بين النصيحة والفضيحة.. بين تعطيني رأيك وتفرض رأيك بين الاحترام واللؤم.. صرت أعرف مين اللي بيحبني واللي بيدّعي المحبة.. بين النية الصافية والنية الخبيثة.. بين أصحاب الحياة وأصحاب المصلحة.. بين المنافسة الشريفة والوسخة.. بين الصراحة والوقاحة.. بين الحق والظلم.. بين العاطل والمنيح.. بين الطيب والحقود".

وأوضحت: "كل هذه التجارب علمتني ووصلتني لنتيجة صرت أعرف كيف أتعامل فيها مع السلبيات لأنه اقتنعت إنه الناس تغيظهم المزايا التي ننفرد بها ولا تغيظهم النقائص التي تعيبنا!، وأنهم يكرهون منك ما يصغرهم لا ما يصغرك".

وأضافت: "هذه الكلمات بهديها لكل صبية بأول طريقها ولكل إنسان بدو يعيش بسلام داخلي بأي مجال أيًا كان، ووين ما كان، ما تخلوا شئ يكسركم، ما تخلوا حدا يهز ثقتكم بحالكم، ما تخلوا رأي أو كلمة تأثر عليكم وما تسمعوا لحدا غير حدسكم، وصوت أمك وأبيك! الباقي ما راح يفهمك واللي بده يحكي عنك خليه، عيش حياتك، الحكي ما بيخلص بس حياتك بتخلص.. ما تلتفت لأي شئ حواليك.. أطلع قدامك اتكل على الله وأمشي".