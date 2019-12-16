صلاح عبد الله عن لاعبي الزمالك: "نازلين يتغلبوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش. وكتب صلاح عبدالله: "نازلين يتغلبوا، أنا أزعل ليه؟!" وفاز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المصري، ليرتفع رصيد طلائع الجيش لسبع نقاط ويتجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع.

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