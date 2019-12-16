ظافر العابدين يهنئ والدته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان التونسي ظافر العابدين والدته "عزيزة"، بعيد ميلادها، الموافق اليوم 16 ديسمبر الجاري.

ونشر ظافر صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " اليوم عيد ميلاد الست عزيزة أم ظافر العابدين، الله يطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية ويجعل أيامها راحة بال وسعادة ، أمهاتنا نور بيوتنا والجبل يلي نستند عليه وقت الشدة.. الله لايحرم حدا من نور وسند بيته".

ويشارك الفنان ظافر العابدين في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.