فيديو| قبل عرضها بموسم الرياض.. هشام ماجد وأمير طعيمة يكشفان كواليس "عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان هشام ماجد، في بطولة مسرحية "عطل فني" المقرر عرضها بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 8 يناير المقبل.

وقال هشام ماجد ببرنامج" ET بالعربي": "من زمان وإحنا نفسنا نعمل مسرح، وقعدت أنا وشيكو وأكرم حسني اتكلمنا كذا مرة إن إحنا عايزين نعمل مسرح سوا، وجاتلنا الفرصة إن إحنا نعمل مسرحية في موسم الرياض بعنوان"عطل فني".

وأضاف: "بقالنا شهر ونصف شغالين على الورق مع بروفات كل يوم على المسرحية التي تحمل الكثير من الفانتازيا".

وعلى جانب آخر.. قال مؤلف ومنتج المسرحية أمير طعيمة: " فكرة المسرحية ببساطة، عطل فني في جهاز ما، يترتب عليه مفارقات معينة لأبطال العرض كلهم، والمختلف شوية في المسرحية إننا مش معتمدين على إنه عرض كوميدي، بل يحمل استعراضات وأغاني كتيرة .

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وأضاف: "المسارح في الرياض مجهزة بشكل عالمي، فبنحاول نستفيد من التقنيات الموجودة.. و

ده اللي يخليك تستخدم كل حاجة موجودة .. لإنهم مجهزين المسارح كويس جدًا".

ومن المقرر عرض المسرحية بالرياض يوم 8 يناير المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وتعرض لمدة 5 أيام.

مسرحية "عطل فني" بطولة هشام ماجد وشيكو وأكرم حسني ونشوى مصطفى وأيتن عامر وإسماعيل فرغلي، تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر ومحمد الزغبي وضياء محمد، وإخراج أوتاكا.