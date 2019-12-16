عن ما تكتبه عبر "السوشيال ميديا".. أصالة: "أعبر عن ذاتي ومستحيل أحكي شيء يتعلق بغيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري عن طبيعة ما تنشره، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا.

وقالت أصالة، أثناء لقائها في برنامج "the insider"، المعروض على شاشة "دبي"،: "أي شيء بحسه أنا ويخصني أنا، وما بيطول شعور أي فرد من أفراد عائلتي، زوجي، أولادي، أو والدتي، أو إخواتي، أو رفقاتي، طالما هو شعور بس خاص في بحس بأمانة إني أقوله".

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وتابعت أصالة،: "إنما مستحيل لا يمكن، أن أحكي شيء يتعلق بأي أحد من الأطراف اللي حكيت عنهم، أصدقاء أو أهل أو شيء".

وأضافت،: "دائما أعبر بصدق عن ما يخصني فقط، ومشاعري أنا وبس، لأني بحس إني ملك عام، وأنا صناعة الناس".

يُذكر أن أصالة نصري، أحيت مؤخرًا حفلتين في المملكة العربية السعودية، الأولى الجمعة 30 نوفمبر، والثانية يوم 13 ديسمبر.