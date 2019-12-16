بطولة نيللي واَسر ياسين.. طرح البوستر المبدئي لـ"النصابين"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "النصابين" -اسم مؤقت- بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسين وعدد كبير من النجوم وتدور فكرة المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2020، في إطار كوميدي. "النصابين" تأليف كل من عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج العدل جروب. يذكر أن مخرج المسلسل وصاحب فكرته أحمد مدحت، قد أعلن منذ أيام اعتذاره عن العمل، لتحل محله المخرجة كاملة أبو ذكري.

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