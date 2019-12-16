أحمد جمال سعيد: "التمثيل حياة كاملة بعيشها جوه حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان أحمد جمال سعيد، إن التمثيل بالنسبة له ليس مهنة ولا أكل عيش، ولكنه حياة كاملة.

وكتب جمال، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "بالنسبالي هى مش مهنة ولا أكل عيش..دي حياة كاملة بعيشها جوه حياتي".

وأضاف: "كل دور وكل شخصية خدت مني حاجة وسابتلي حاجة، بقت جزء مني، ووقفتي قدام الكاميرا بتدب فيا روح، بعيش من خلالها أسعد لحظات في حياتي..الكاميرا بالنسبالي بوابة لعالم من المغامرات بعشق أكون جواه".

يُذكر أن، أحمد جمال سعيد يعرض له حاليًا مسلسل"حواديت الشانزليزيه"، الذي يعرض عبر قناة on e.

