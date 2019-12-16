فيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنيتين بمناسبة العيد الوطني للبحرين

طرح الفنان الكبير حسين الجسمي أغنيتين بمناسبة العيد الوطني للبحرين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

والأغنية الأولى بعنوان مبروك، وهي من كلمات يونس سلمان، وألحان نزار

عبدالله، وتوزيع هشام السكران.

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والأغنية الثانية بعنوان سلام، وهي من كلمات حمد بن علي الكعبي، وألحان نزار عبدالله، وتوزيع أحمد اسدي.

يذكر أن الفنان الكبير حسين الجسمي طرح مؤخرًا كليب بعنوان مجد الوطن، وهو من كلمات حميد بن سعيد النيادي، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع علي الأمير، وإخراج أحمد يعقوب، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.