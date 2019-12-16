صور.. كورال كنيسة سان چوزيف يرنمون كونشيرتو عيد الميلاد

نشر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، صور لكورال كنيسة سان جوزيف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر منها كورال كنيسة سان جوزيف، وهم يرنمون لكونشيرتو عيد الميلاد، كما وجه الأب دانيال بطرس رسالة شكر، قائلًا: شكرًا جزيلًا على تعب كل واحد منكم طالبًا من الله أنيبارككم جميعًا.. كورال كنيسة سان چوزيف المُشَرّف دائما في جميع المحافل.
يذكر أن الأب بطرس دانيال حضر احتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي قدم من خلاله كورال كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بعض ترانيم أعياد الميلاد.
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