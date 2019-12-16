فيديو.. سليب نوت يطرح كليب Nero Forte

طرح الباند العالمي سليب نوت أحدث كليباته بعنوان Nero Forte، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Nero Forte، من ألبوم We Are Not Your Kind، والذي تم طرحه يوم الجمعة الموافق 9 من شهر أغسطس الماضي. الماضي. Advertisements يذكر أن الباند العالمي سليب نوت طرح مؤخرًا ألبوم We Are Not Your Kind، يضم 14 أغنية ومن هم: "Insert Coin، Unsainted، Red Flag، Spiders، My Pain، Orphan".

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