شاهد.. نوال الزغبي تحتفل بنهاية 2019 في القرية العالمية



احتفلت النجمة نوال الزغبي مع جمهورها بمسرح "القرية العالمية" بانتهاء عام 2019، بدعم من شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وكان في استقبال نوال الزغبي عند حضورها عدد من أهل الإعلام ، رحبت بهم وبحفاوة أجابت على أسئلتهم.

وتزامن الحفل مع عيد ميلاد أبنائها التوأم وحرص القائمون علي الحفل علي تهنئتها بعيد ميلادهم وهو الأمر الذي أسعدها كثيراً، وعبرت عن ذلك قائلة: "الله يبعتلهم أيام أجمل من أيامنا ، خالية من الأزمات والمشاكل والحروب".

وكشفت نوال انها بسبب ظروف لبنان الراهنة لم ترتبط بحفل ليلة رأس

السنة 2020 وستقضي الليلة مع أهلها وأسرتها.ولم تخف نوال حماستها من مواجهة جمهور حفل "القرية العالمية" و"روتانا" لاسيما وأنه من مختلف الجنسيات والفئات، وقالت:"حماسي هنا ليس لكونها المرة الأولى التي أقابل فيها جمهورا بهذه الكثافة وفي مهرجان كهذا، لكن حماستي سببها انها المرة الأولى لي التي أغني فيها بـ"القرية العالمية".ومع قرب نهاية عام وبداية عام ، أكدت نوال أن سنة 2019 كان وجهها خير عليها فنيا، لكن كمواطنة لبنانية كانت السنة بشعة، وتمنت أن تكون 2020 سنة خير عليها وعلى وطنها لبنان.

وكشفت نوال أن لديها أغنية جديدة "سينجل" مع "روتانا" من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وهي أغنية كلاسيك موضوعها قوي، ومن المنتظر أن تقوم بتصويرها فيديو كليب.

ولم تنس نوال الزغبي أن تثني على تجربتها مؤخرا في رئاسة لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Talent" الذي تم تقديمه على "السوشيال ميديا"، مؤكدة حماسها للموسم الثاني.

جدير بالذكر أن حفلات "القرية العالمية" و"روتانا" انطلقت مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفلات لنوال الزغبي، بدر الشعيبي، أصيل هميم، حمد العامري، وسيكون الجمهور علي موعد يوم 20 ديسمبر مع المطرب وليد الشامي.

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