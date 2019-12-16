أحمد عز على مسرح الرياض لأول مرة الإثنين

يقف الفنان أحمد عز على خشبة المسرح لأول مرة، الإثنين المقبل، لعرض "علاء الدين" على مسرح الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يسافر عز وفريق العمل إلى الرياض، الجمعة المقبلة، حيث تجرى بروفات نهائية للعمل المعتمد على الإبهار، حيث تستخدم تقنيات حديثة لأول مرة عربيا.

ووعدت إدارة موسم الرياض الترفيهى بتقديم

عرض يضاهى النسخة العالمية للمسرحية، التى تقام على مسارح برودواى وبيكاديللى، وغيرها من المسارح العالمية.ويستمر عرض المسرحية حتى 26 من الشهر نفسه، وسط توقعات بإقبال جماهيرى واسع على العرض، الذى يمثل أول عمل مسرحى للفنان أحمد عز، بعد نجاحاته الكبيرة فى الدراما والسينما.ويشارك فى بطولة مسرحية "علاء الدين" تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامى مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، إخراج مجدى الهواري، وهى تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد.وكان صناع العرض المسرحى قد كشفوا عن أول صورة للعمل حيث ظهر أحمد عز وهو يجلس على كرسى وبجواره الفنان محمد ثروت الذى يقدم دور الجنى، فى لوحة استعراضية.