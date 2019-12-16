تراند اليوم : محمد إمام يشوق الجمهور لمشاهدة ” لص بغداد” ويشكر فريق العمل-صورة

واضاف ان العمل الفني مش بس منسوب للممثلين و المخرج ، في ناس تانية كتير تستحق الإشادة و التقدير ..امبارح كانت المشاهدة الأولى لفيلم #لص_بغداد .. إن شاء الله حيعجبكم جدًا .. و يكون بداية لسلسلة أجزاء تانية بإذن الله .. ميعادنا في يناير

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معها الكثير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ربنا يوفقكم جميعًا ????????❤️

بالتوفيق يارب ????

أنت الافضل ❤️❤️

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منتظرين الفيلم انشاء الله❤️????????

وانتهى محمد عادل إمام من تصوير دوره بفيلم “لص بغداد” ومن المقرر أن يعرض فى 2020.

ويشارك محمد عادل إمام فى بطولة الفيلم كل من ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وفتحى عبد الوهاب وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.