تراند اليوم : تامر حسني: أسعى لعمل الخير.. وهذه قصتى مع بطلة مصر فى السباحة

معتز عوض

قال الفنان تامر حسني ،إن بحب عمل الخير و لو في اخر الدنيا هعمله و الخير ده السبب في نجاحى .

وأضاف ” حسني ” خلال لقائه مع الاعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامج ” واحد من الناس ” المذاع علي قناة ” النهار”، ان العمل الخيرى جزء من رسالة الفنان في الحياة .

وأوضح ” حسني ” ان من أسباب نجاحه ايضاً تواصله الدائم مع جمهوره و انه حريص على هذا التواصل حتى ان هناك سباحة اسمها اية ايمن بمنتخب مصر للسباحة بعثت لى رسالة بتقول لى انى بأثر فيها جداً ، فعلطول اتصلت بيها و قولت لها لو بأثر فيكى اكسبى البطولة علشان خاطرى .