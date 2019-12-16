تراند اليوم : بالصور- أحدث ظهور لصفاء أبو السعود في حفل بدار الأوبرا

حرصت الفنانة صفاء ابو السعود على حضور فعاليات الملتقى الثانى للإبداع المراهق وذلك في ظهور نادر لها وأقيم الحفل في المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وكان آخر ظهور للفنانة صفاء ابو السعود مع زوجها الشيخ صالح كامل فى ظهور نادر لهما أثناء تواجدهما فى حفل زفاف خاص حضره عدد من المشاهير منهم الفنانة زينة، والإعلامية بسمة وهبة.

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وقام بإحياء حفل الزفاف كل من الفنان تامر حسنى، والفنان أحمد عصام.

وظهرت الفنانة صفاء أبو السعود بمفردها فى برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة”، أثناء تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان المسرح القومي الذى انتهى فى سبتمبر الماضى.

وعرض البرنامج لقاءات مع كوكبة من النجوم، أبرزهم مصطفي شعبان وصفاء أبو السعود – في اللقاء الذي يمثل عودة للفنانة والاعلامية الكبيرة بعد غياب طالت مدته عن الظهور الاعلامي – وخالد جلال وخدوجة صبري وعدد من الفائزين خلال الحفل.