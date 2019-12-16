دعوى قضائية لوقف تصوير مسلسل أمير كرارة لرمضان 2020

لجأت أسرة الشهيد أحمد المنسي إلى القضاء المستعجل في مصر، لوقف تصوير مسلسل الممثل أمير كراره "الاختيار" الذي يجسد سيرة حياة الشهيد، والمفترض عرضه في رمضان 2020.

المحامي الخاص للعائلة أكّد أن الدعوى تم رفعها بسبب تجاهل صناع المسلسل للأسرة وخشيتهم من تقديم سيرة ابنهم بمعلومات غير حقيقية.

وكان المسلسل قد بدأ في تصوير مشاهده الخارجية بالفعل منذ يوم 2 ديسمبر الجاري، وأعلن صناعه أن أحداثه تدور حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، ويجسد شخصيته أمير كرارة وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

وقد أكّدت أسرة الشهيد، أنّ الشركة المنتجة لم تحصل على تصريح منها بتقديم عمل مقتبس عن سيرة الفقيد، علما أن القانون في مصر يلزم صناع الدراما بالحصول على موافقة مسبقة قبل تقديم أي عمل درامي عن سيرة ذاتية، كما يلزم القانون صناع الدراما بضرورة الاستعانة بأحد أفراد العائلة للموافقة على السيناريو، وهو ما لم يحدث في مسلسل "الاختيار" حيث تم تجاهل والدة الشهيد واشقائه.

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وكشف المحامي جمال عطوة، سبب لجوء أسرة الشهيد أحمد المنسي، اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف مسلسل "الإختيار" مؤكدا في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية "، أن أسرة المسلسل لم تحصل على موافقة أسرة " المنسي"، قبل البدء في التصوير، رغم أن بعض المشاهد تم تصويرها بجوار منزل والدة الفقيد.

وأوضح " عطوة"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يوم 11 ديسمبر الجاري بصفته وكيلًا عن سناء محمد أحمد، والدة الشهيد أحمد منسي عقيد أركان حرب، وشقيقيه محمد صابر منسي، ورضا صابر منسي، لرفضهم تجسيد شخصية الشهيد في عمل درامي.

وقُدم البلاغ ضد شركة سينيرجي، الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة الشهيد البطل أحمد منسي، والذي كان مقررًا عرضه بشهر رمضان المقبل، وقُيد البلاغ برقم 53126، بتاريخ 11/12/2019 عرائض المكتب الفني. لوقف تصوير المسلسل، مشيرا إلى أن محكمة الامور المستعجلة ستصدر حكم بات في هذه القضية الأسبوع المقبل.

وقال عطوة: تقدمنا ببلاغ نتضرر فيه أن أسرة المسلسل يجسدون شخصية المنسي دون الرجوع لأسرته، المفروض انه يرجع لوالدته ويشوف اتربي ازاي، لأن أطفال الفقيد سيرون والدهم في أحداث المسلسل وستظل صورة أمير كراره بديلة لصورة والدهم.

أضاف أنه يحترم الفنان أمير كراره ولا يشكك في وطنية العمل الدرامي، ولكن لا يمكن تجاهل حق اسرة الفقيد في ضمان خروج المسلسل بشكل مشرف وحقيقي، لافتا إلى أن بعض المشاهد صورت الراحل وهو جالس على المقهى وهذا غير صحيح، وقال أن وصية الفقيد قبل رحيله عدم الظهور إعلاميا بعد استشهاده.