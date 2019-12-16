أحمد سعد يطلق أغنية جديدة فمن قصد بها سمية الخشاب أم ريم البارودي؟

طرح الشعبي أحمد سعد على موقع اليوتيوب فجر اليوم الإثنين، أغنية "اللي كانت حبيبتي" وهي من كلماته وألحانه، وبدا سعد متأثرا وهو يغنيها، وتقول كلماتها: النهاردة قابلت اللي كانت حبيبتي ضحكت واستغربت وافتكرت لما كانت حبيبتي .. اني ياما حذرتها من اللحظة ديا.. وانه هيجي اليوم وابقى قصادها وهي ملهاش حاحة فيا .. وافتكرت هي عاندت قد ايه .. افتكرت هي كابرت قد ايه .. واهي قصادي مصدقة قدام عينيا .. طب بعد ايه ده هواها راح والله صعبانة عليا.

الأغنية أثارت جدلاً كبيراً بين جمهوره، فتساءلوا من المقصودة بالأغنية هل هي الفنانة سمية الخشاب زوجته الأخيرة، أم زوجته السابقة ريم البارودي التي كان يربطها بها حب قوي.

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إحدى المتابعات كتبت: أنا واثقة ان الاغنية دى لسمية والصراحة هى تستاهل انك تحبها نجمة كبيرة وموهوبة وجميلة وذكية وتحب ياريت ترجعو لبعض، بينما قال أحد المتابعين: ما تروح تقولها الكلام ده في وشها وبطل تلقيح علي سميه يا احمد عيب يا حبيبي مش كده انت مش صغير.

وقالت متابعة آخرى : الأغنية تحفه تجنن إرجع لريم والله ما فيش حد حيحبك زيها.

أما أحمد فالتزم الصمت، رغم إعلانه سابقاً أنه سيتزوّج للمرة الرابعة من صبية من خارج الوسط الفني، بعد فشل زيجته الأخيرة من سمية الخشاب.