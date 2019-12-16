ميريام فارس تطلق تحدّي "حبيبي سعودي" قبل لقائها سعد المجرد



تستعد الفنانة ميريام فارس، لإحياء حفل في موسم الرياض، يوم غدٍ الثلاثاء 18 دسمبر، مع الفنان سعد المجرد وفرقة ميامي.

وكان الحفل قد تعرّض للهجوم من قبل سعوديين غاضبين من إحياء المجرد حفلاً في الرياض، قبل تسوية أوضاعه فيما يتعلّق بقضيّتي الاغتصاب التي يحاكم بهما في باريس.

وقبيل الحفل، أطلقت ميريام فارس تحدياً جديداً، فنشرت فيديو وهي تغني وترقص على أنغام أغنية " حبيبي سعودي"، وطلبت من المتابعين، نشر فيديوهات لهم وهم يرقصون على أنغام الأغنية تحت هاشتاغ ميريام فارس في السعودية.

وقد بلغ عدد مشاهدي الفيديو أكثر من مليوني شخص، قام بعضهم بتقليد ميريام والرقص على أنغام الأغنية.

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يذكر أنّ الحفل سيقام على مسرح محمد عبده- البوليفارد في إطار فعاليات موسم الرياض، تستعد بعد ميريام، لإحياء ليلة رأس السنة في فندق الشيراتون- عمان.





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