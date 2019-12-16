بستيمسو أوزديمير عن حبيبها السابق جان يامان: يحتقر المرأة





وصفت الممثلة التركية بستيمسو أوزديمير، تعليقات حبيبها السابق الممثل جان يامان بحق النساء بأنّها تصريحات ذكورية مهينة، وقالت لدى ظهورها في في نيشانتاشي في اسطنبول، حيث سئلت عن تصريحات حبيبها السابق المثيرة للجدل:

"يمكنني قول الكثير لكنّي لن أقول شيئاً... إنه وضع فيه احتقار للمرأة، وكل شخص يمثّل نفسه".

وعن وضع المسلسلات التركية قالت "هذه السنة بشكل عام الإنتاجات لم تسر على ما يرام. مسلسلات كثيرة جداً انتهت ووضع مجالنا مؤلم.".

وتابعت "أحدهم ينتج عملاً من نوعية ما ، بعدها الجميع يتّجه لنفس مساره! لكن واحد فقط ينجح. انا لغاية الآن لم يفشل أي عمل لي ، ولا أرغب بعيش ذلك الشعور، لذا دائما انضممت لأعمال وثقت بها".

وبالعودة إلى بستيمسو وجان، فقد انفصلا عام 2017، ولم يذكرا أسباب انفصالهما، واكتفيا بالقول إنّ الأمور بينهما لم تكن تسير على ما يرام.

يذكر أنّ جان يامان شغل مؤخراً الصحافة التركية بتصريحاته، التي عكست حالة من الغرور وصل إليها الممثل، فبات يستخف بزملائه، ومنهم زميلته ديميت أوزديمير التي شاركته المسلسل، كما أنّه قلل من شأن زميله كيفانش تاتليتوغ، ووصل به الأمر إلى التعامل مع مذيعة استضافته بطريقة مهينة، الأمر الذي دفع بمنتج مسلسله الجديد فاروق تورغوت إلى تأجيل العمل بسبب الفضائح التي أثارها الممثل.

Advertisements

وكان جان قد أثار​ جدلاً كبيراً خلال استضافته في برنامج اسباني، بعد أن سألته المذيعة "كيف يمكنك أن تثبت لنا أنك اتيت من هذه العالم؟" ، ليرد عليها جان بشكل وقح قائلاً: "لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لك".

الجواب عرّض جان للانتقادات في تركيا، وفي اسبانيا التي زارها وحظي باستقبال حاشد فيها.

وقد أعلن المنتج فاروق تورغوت، بالتزامن مع الحملة التي تواجه جان،أنه قرر تأجيل المسلسل الذي كان يجهزه له من شهر مارس الى شهر سبتمبر بسبب بعض المشاكل التي سببها الممثل.

وتابع فاروق "جان تجاوز الحدود في اسبانيا. لن يحدث مثل هذا بعد الآن وقد تم منعه من الإدلاء بتصريحات حتى سبتمبر".

وتابع "الآن هو في قبرص ليبتعد عن كل شيء وعند عودته سيذهب لعطلة اخرى طويلة. وسينتقل من منزله لمكان بعيد عن الأنظار، وبعد انهائه الخدمة العسكرية سيذهب الى ايطاليا ليصبح مقدم برنامج Survivor هناك".

إقرئي أيضًا:

اديل تدخل علاقة جديدة مع منتج عالمي بعد انفصالها عن زوجها

نجل بوراك وفهرية يخطف أنظار العالم بجماله بعد أيام من ولادته