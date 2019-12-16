ما حقيقة وجود مشاهد جريئة جداً في مسلسل بيرين سات الجديد؟



قبل أيام من عرض مسلسل "الهدية" لـ بيرين سات ومحمد جنسور عبر "نتفليكس"، تسرّبت أخبار في الصّحافة التركيّة، مفادها أنّ العمل يضمّ مشاهد جريئة، تتخطّى الخطوط الحمر المتعارف عليها في تركيا، خصوصاً أنّ العمل سيعرض عبر منصة على الأنترنت، ولا يخضع لهيئة الرقابة على المصنّفات الفنيّة في تركيأ.

ولدى لقاء أحد الصحافيين بالممثلة ميليسا شانولسون المشاركة في العمل، سألها عن حقيقة ما يحكى عن المشاهدة الجريئة فقالت "لأنّ المسلسل سيعرض على النت يمكن تصوير أي مشهد تتطلبه القصة، فإذا كانت المشاهد الجريئة ضرورية نصوّرها لأنّها تزيد مصداقية القصّة".

وتابعت "لماذا نعلّق على المشاهد الحميمة؟ لا أفهم هذا الأمر أبداّ. لا شيء يدعو لتضخيم الأمور، نحن ممثّلون ونؤدّي عملنا".

يذكر أنّ المسلسل مقتبس من الرواية الخيالية (صحوة العالم)، وستلعب فيه بيرين دور رسامة تمتلك قوّة خارقة وتسعى لكشف النقاب عن أسرار ماضيها.

ويأتي هذا المسلسل بعد نجاح مسلسل "الحامي" الذي أنتجته الشبكة للممثل التركي شاتاي أولوسوي، رغم الانتقادات التي طالت العمل، بأنّه يشبه أعمال نتفليكس ويفتقد إلى روحيّة الدراما التركيّة، إذ أنّه يقوم على أجواء خياليّة بعيداً عن الواقعية التي امتازت بها الدراما التركية، ويأتي نجاحه الكبير ليؤكّد أنّ هذه الأعمال باتت مطلوبة عالمياً.

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وكانت آخر أعمال بيرين، مسلسل "السلطانة كوسيم" في موسمه الأوّل، والذي انسحبت من موسمه الثاني وحلّت مكانها نورغول يشلشاي، ولم تعلن صراحةً عن أسباب انسحابها، وطال غيابها عن الشاشة سنوات رفضت خلالها كل العروض، إلى أن قررت العودة بمسلسل نتفليكس الجديد.

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