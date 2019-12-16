فيديو مسرب لشقيقة دنيا بطمة داخل صالون التجميل تصرخ بعد إحتراق شعرها

حرق شعر شقيقة دنيا بطمة... شاهد ماذا فعلت؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لشقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة «إيمان»، وذلك أثناء وجودها في أحد صالونات تصفيف الشعر، حيث كانت تقوم بتصفيف شعرها، الذي أن تفاجأت بأن أحد العاملين قد حرق شعرها.

وأثار هذا الموقف الصعب غضب شقيقة دنيا بطمة، وقامت وتشاجرت مع المصفف وعنفته بشكل شديد، وحاول هذا الشخص الدفاع عن نفسه، إلا أنها رفضت أن تسمعه، وسرعان ما تدخل مسؤولو الصالون وقاموا بتهدئتها ووعدوها بأن يقوموا بتصليح ما تم إتلافه.

هجوم على شقيقة دنيا بطمة بسبب أحد العاملين في صالون تجميل

وتعرضت شقيقة دنيا بطمة لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا ما قامت به بالتعدي على أحد الأشخاص الذي كان من المفترض أن تتعامل معه بشكل أفضل من ذلك، فيما طالبها الكثيرون بالذهاب لأماكن أفضل.

ودائماً ما تظهر شقيقة دنيا بطمة في الكثير من المقاطع المصورة وتثير الجدل بأي شكل من الأشكال، حتى أن متابعيها دائماً ما ينتظرون ما الذي ستطرحه.

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جدير بالذكر أن الفنانة دنيا بطمة انشغلت طوال الفترات الماضية بمنزلها وابنتها غزل وأبناء زوجها المنتج محمد الترك الذين قرروا الانتقال للعيش مع والدهم، وعادت دنيا بطمة وحلا الترك الابنة الكبرى لمحمد الترك إلى علاقة صداقتهما التي كانا عليها في بداية زواج والدها من دنيا بطمة، وتقوم حالياً بالتحضير لعدد من الحفلات الغنائية التي ستحييها في رأس السنة، كما تقوم بسماع عدد من الألحان والكلمات للبدء في تنفيذ عدد من الأغاني.

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