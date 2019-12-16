أحلام تُحرج راغب علامة وتسخر منه.. ورد فعله غير متوقع شاهدوا ماذا فعل؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنانة الإماراتية أحلام، وهي تمزح مع صديقها الفنان اللبناني راغب علامة، والتي تشاركه حالياً في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس.

وظهرت أحلام وهي بكواليس البرنامج مع مساعديها وتقوم بالذهاب إلى المسرح، وخلال توجهها وجدت غرفة الفنان راغب علامة لتقتحم عليه الغرفة ساخرة من اسمه وقالت «أنت راغب علامة ولاراغب كتابة»، ليقوم راغب علامة برد فعل غير متوقع تماماً، حيث طلب من أحلام أن تقترب منه ثم قام بوضع ساندويتش في فمها، وبعدها خرجت من غرفته وهي تضحك وتمزح مع من حولها وتقول «أكلت من عند راغب».

يشار إلى أن الفنانة أحلام دائماً ما تمزح مع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج ،وهم الفنانة سميرة سعيد والفنان محمد حماقي والفنان راغب علامة، وكان ينتظر الكثيرون من محبيها بكافة دول الوطن العربي المقاطع المصور لها في كواليس البرنامج، والتي دائماً ما تغلب عليها الكوميديا.

يشار إلى أن الفنانة أحلام قد أحيت حفلاً غنائياً خلال الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الفني، وأثير حول الحفل ضجة كبيرة بسبب أسعار تذاكر الحفل، والتي رفضها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المبالغة في أسعار التذاكر التي وصلت إلى ما يقرب من10آلاف ريال سعودي وقارن الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسعار تذاكر حفل أحلام بأسعار تذاكر عدد آخر من المطربين من بينهم عمرو دياب ومحمد عبده.



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