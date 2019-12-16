حرص الفنان محمد صبحي على توديع جثمان صديقه المقرب مصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي إلى مثواه الأخير من مسجد السيدة نفسية الذي شُيعت منه جنازة الفنان الراحل. حيث كان يرتبط الفنان محمد صبحي بالفنان حسن عفيفي، هو وزوجته الفنانة هناء الشوربجي التي شاركت الفنان محمد صبحي في أغلب أعماله الفنية التي قدمها طوال مشواره الفني. ولم تتمالك هناء الشوربجي أعصابها، حيث انهارت بالبكاء أثناء توديع الجثمان. Advertisements ونعى محمد صبحي صديقة الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقال في منشور رسمي له «فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي». وأضاف صبحي «كنت إنساناً رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك، كنت بالنسبة لي أخي الحبيب، ومعاوناً في معظم أعمالي الفنية، رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف، وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك، عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبنائك هشام وياسمين وكل الأسرة، ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان». اقرئي ايضا : وقعت فـي حبه بنظرة عين.. اسما شريف منير تحكي قصة حبها الأول يشار إلى أن الفنان حسن عفيفي يعتبر من أهم مصمم الاستعراضات في الوطن العربي، وكان أحد أعمدة فرقة رضا مع الفنانة محمود رضا والفنانة فريدة فهمي، وقدم الكثير من الأعمال السينمائية منها إجازة نصف السنة وغرام في الكرنك وفتاة الاستعراض وصمم الرقصات الخاصة بفوازير نيللي وشريهان وسمير غانم.

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كانت هذه تفاصيل خبر انهيار هناء الشوربجي في جنازة زوجها حسن عفيفي.. ومحمد صبحي: "فقدت صديق عمري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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