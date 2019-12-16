داليا مصطفى: "بنطلون شريف سلامة اتقطع يوم فرحي وكان مسخرة"

روت الفنانة داليا مصطفى موقفاً طريفاً حدث معها يوم حفل زفافها على الفنان شريف سلامة، قائلة: «كنت أول عروسة تروح حفل زفافها الساعة 11 مساء، وكنت بعيط، والمعازيم كلها بتسأل فين العروسة».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «القاهرة الآن»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية «الحدث العربية»: «زعلت جداً بسبب تأخري على حفل الزفاف بسبب الصحافيين إللي كانوا جايين يصوروني».

وأوضحت: «بنطلون شريف سلامة اتقطع أثناء جلوسه على الكرسي، ورفض التحرك قبل رحيل المدعوين، وكان مسخرة»، مؤكدة: «حفل زفافي كان من أجمل يوم في حياتي خاصة أن الجو كان برد جداً، والناس كانت بتكتك من شدة البرد».

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