اديل تدخل علاقة جديدة مع منتج عالمي بعد انفصالها عن زوجها

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تعيش النجمة العالمية أديل قصة حب جديدة مع منتج الهيب هوب الأميركي الشهير جوناثان هاي، ومن المعتقد أنهما التقيا بشكل عشوائي هذا العام في أستوديوهات «Quad Recording Studios» في نيويورك.
وكانت أديل البالغة من العمر 31 عاماً تعمل على موسيقى جديدة في الأستوديو بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي، بينما كان جوناثان يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الأول لموسيقى الجاز «Follow the Leader» مع مايك سميث وبيني ريد.
وفي مقابلة عبر الإنترنت، تحدث جوناثان هاي عن حب حياته قائلاً إنها: «فتاة من لندن بلهجة بريطانية ثقيلة»، مضيفاً: «لقد قابلت حب حياتي بشكل غير متوقع عندما خرجت من المصعد في أستوديوهات Quad، لقد كانت علاقة مباشرة وجذابة معها».
وتابع جوناثان: «كنت أعلق لها على كل كلمة وجذبتني إليها بكل حركة، لقد كنت مغازلاً لها بلا هوادة منذ ذلك الحين»، مشيراً إلى أنهما وقّعا أيضاً تعاوناً فنياً سيجمعهما قريباً.
وعندما أشار المعجبون إلى كون تلك الفتاة هي النجمة البريطانية أديل، طلبوا منه التعليق بصراحة، فرد قائلاً: «شكراً على التواصل... لا يمكنني التعليق حقاً في الوقت الحالي».
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وكان المنتج جوناثان عمل أيضاً مع ريهانا في أول ظهور لها ولديه ابنة تبلغ من العمر 17 عاماً وهي أيضاً مغنية.
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